Ceará e Fortaleza aparecem no top 20 do ranking digital dos clubes brasileiros

Com exposição em competições sul-americanas, Ceará e Fortaleza ganham em engajamento nas redes sociais e estão no top 20 do ranking digital dos clubes brasileiros. A pesquisa, que analisa informações do Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e TikTok, foi encomendada pelo Ibope Repucom e coleta dados até maio de 2022 dos perfis oficiais dos clubes.

O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 18ª posição com cerca de 2.97 milhões no combinado das redes sociais observadas pela pesquisa. Os maiores engajamentos do Vozão vem no Instagram, que atingiu a marca de mais de 1 milhão de seguidores, e Facebook com cerca de 925 mil novos usuários.

O Fortaleza chega logo atrás, na 19ª colocação no ranking feito pelo Ibope, com cerca de 2.96 milhões no combinado das interações nas plataformas digitais. O Leão tem forte participação dos torcedores também no Instagram e Facebook. Na primeira, o clube reunia, até maio, 992 mil usuários, enquanto na outra rede social somava 957 mil seguidores.

Em relação ao mês anterior, os clubes cearenses foram ultrapassados pelo Vitória, que liderou o crescimento no Facebook com mais de 100 mil novas incrições. Os mais de 67 mil novos usuários no Instagram do rubro-negro baiano também foram essenciais para passar Ceará e Fortaleza.

MAIORES DA LISTA

O Flamengo é líder do ranking com cerca de 446 mil novas inscrições nas suas plataformas. A equipe rubro-negra é seguida por Corinthians (230 mil), São Paulo (130 mil) e Palmeiras (100 mil) entre os clubes melhores posicionados no levantamento. Juntos, puxam a corda com mais de 1 milhão de inscritos nas redes sociais observadas pelo Ibope Repucom, cerca de 50% do total entre todos os 50 clubes analisados.