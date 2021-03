Ceará e Fortaleza anunciam novo patrocinador para temporada de 2021

Um dia antes do Clássico-Rei, Ceará e Fortaleza anunciaram a Brahma como nova patrocinadora oficial. Os clubes fecharam parceria com a empresa para a temporada de 2021. As equipes se enfrentam neste sábado (20), às 16h, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

“O Ceará e o Fortaleza são grandes equipes do futebol nacional e apresentam números acima da média, se comparado aos grandes clubes do sudeste. Por isso, temos muito orgulho desses dois times e queremos que eles sejam reconhecidos como grandes equipes do futebol brasileiro”, justificou Gustavo Tavares, gerente regional de Marketing da Ambev no Ceará.

“Vamos tratá-los como times grandes, como merecem ser tratados. É uma grande marca patrocinando grandes clubes”, completou.

Outros clubes do Nordeste

Além dos clubes, a marca patrocina no Nordeste: Bahia, Vitória, Santa Cruz e Sport. Para Renato Barboza, diretor de eventos do Fortaleza, a parceria vai possibilitar aumentar o número de sócios. “Tudo isso através de promoções, mídias e eventos que serão idealizados e realizados juntos”, destacou.

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, também comemorou a ação. “Estamos felizes de ter a Ambev de volta com a gente. Uma marca que sempre valorizou o futebol cearense e chega para somar novamente com o Vozão. Essa é uma parceria que une duas marcas que estão na preferência do povo cearense”, afirmou.

Para celebrar a parceria, a cervejaria preparou uma surpresa para os torcedores. De forma simbólica, caminhões da marca, com os brasões dos times, chegarão às sedes de Ceará e Fortaleza.

Legenda: Um caminhão da Brahma foi colocado na frente da sede do Ceará, em Porangabuçu Foto: divulgação / Brahma

Legenda: A sede do Fortaleza, no Pici, recebeu um caminhão da Brahma para celebrar a parceria Foto: divulgação / Brahma