Ceará e Fortaleza aguardam documentos para regularizar Morínigo, Lucero e Pochettino

As diretorias de Ceará e Fortaleza trabalham para regularizar três profissionais estrangeiros para a temporada de 2023. No caso alvinegro, a expectativa é de normalizar o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, enquanto o Leão tenta resolver as pendências do atacante Lucero e do meia Tomás Pochettino, ambos argentinos.

O Diário do Nordeste apurou que, no caso do comandante, resta apenas a chegada de um documento pessoal que o treinador tirou em um órgão do Paraguai - nesse momento, se aguarda um translado. Caso chegue ainda nesta sexta-feira (20), Morínigo pode ser inscrito no BID da CBF e estrear à beira do gramado.

Vale ressaltar que o clube estreou no sábado (14), com goleada contra o Guarani de Juazeiro por 5 a 0, no Romeirão, pelo Estadual. Na ocasião, o auxiliar paraguaio Diosnel Burgos comandou a equipe.

No caso dos reforços do Fortaleza, a assessoria de comunicação informou que processos que possuem transferências internacionais são mais burocráticos e restam pendências em parte dos documentos.

Próximos jogos

O Ceará volta a campo no domingo (22), contra o Ferroviário, às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste. O Fortaleza encara o Campinense, sábado (21), às 17h30, no PV, pela mesma competição. A dupla estreia no regional, com o Leão no Grupo A e o Vovô pelo Grupo B.