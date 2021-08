Ceará e Fortaleza acumulam resultados positivos em 2021 com gols na reta final; veja jogos

O futebol cearense conquistou grandes resultados na temporada de 2021. Com maior investimento e elencos mais qualificados, Ceará e Fortaleza apresentam a competitividade como uma das principais características, seja na Série A ou Copa do Brasil.

Assim, a reta final dos jogos tem reservado surpresas ao torcedor. O Diário do Nordeste relembra algumas partidas em que os placares foram construídos nos últimos minutos, como empate leonino com o São Paulo no Morumbi nesta quarta-feira (25).

Jogos com surpresas nos últimos minutos

O Fortaleza perdia a partida por dois gols de diferença no 2º tempo, ambos de Rigoni, e foi buscar o empate no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Morumbi, a reação começou com o meia Pikachu e foi sacramentada pelo atacante Romarinho aos 47 minutos: tudo igual.

Legenda: Romarinho marcou o gol do empate do Leão aos 47 do 2º tempo no Morumbi Foto: Leonardo Moreira /FortalezaEC

Em nova demonstração de força, o Fortaleza enfrentou o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, no Allianz Parque, e conseguiu a vitória. O time saiu atrás, virou o placar e garantiu o resultado pelo Brasileirão aos 49 do 2º tempo, com o atacante Igor Torres, que tinha saído do banco.

Legenda: O Fortaleza venceu o líder Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Dentro de casa, durante a maior sequência invicta da história de um time nordestino na Série A, o Ceará mostrou força na Arena Castelão e superou o Athletico-PR nos acréscimos, aos 53 do 2º tempo. Após cobrança de escanteio, o atacante Wendson surgiu para selar a vitória.

Legenda: O atacante Wendson foi o herói do jogo contra o Athletico-PR Foto: Kid Junior / SVM

O roteiro alvinegro foi similar na Série A do Brasileiro, agora contra o Atlético-MG. Dessa vez, abriu o placar na Arena Castelão, sofreu o empate, mas guardou energia para o último golpe aos 49 do 2º tempo. Na bola parada levantada na área, o zagueiro Lacerda cabeceou para o triunfo.

Legenda: Diante do Atlético-MG, na Arena Castelão, o Ceará conquistou sua 2ª vitória na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Kid Júnior/SVM

A êxtase da emoção do torcedor do Ceará reside nos últimos minutos desde a estreia na Série A. Com diversos atletas da base, o Vovô conseguiu abrir o placar de 2x0, mas contou com a reação do Grêmio na Arena Castelão. Aos 48 do 2º tempo, o meia Jorginho chutou forte para o 3x2.

Legenda: Jorginho terminou com herói da partida, marcando gol importante Foto: Kid Júnior

A abertura da Série A do Brasileiro de 2021 também foi permeada de emoção para o torcedor do Fortaleza. Em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, o time cearense sofreu um gol de Hulk no 1º tempo e voltou do intervalo mais ofensivo. O meia Pikachu, aos 14 e 48, decretou a virada.

Legenda: Yago Pikachu teve grande atuação ao entrar no segundo tempo e garantir a vitória Tricolor Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza