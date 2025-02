Ceará e Ferroviário podem perder mandos de campo por brigas no Clássico da Paz

Ceará e Ferroviário vão a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) nesta quinta-feira (13) por conta dos conflitos entre torcedores do Vovô no Estádio Presidente Vargas no Clássico da Paz realizado em 26 de janeiro. Os dois clubes podem ser punidos com perda de mandos de campo e multa.

Os dois times foram denunciados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune quem deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem, invasão a campo ou lançamento de objeto no gramado, inclusive o time visitante, se a torcida dele se envolver no tumulto.

Se houver perda de mandos, pode variar de uma a dez partidas para serem cumpridas em competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF), enquanto a multa, se aplicada, ficará entre R$ 100 e R$ 100 mil.

O julgamento ocorrerá na sede do TJDF que fica na FCF, a partir das 14 horas. Na súmula da partida, o árbitro Rodrigues Junior relatou que paralisou a partida aos 24 minutos do segundo tempo devido a um tumulto onde estava a torcida do Ceará.

Tumulto punido

A 2ª comissão disciplinar do TJDF, na terça-feira (11), retirou dois mandos de campo do Fortaleza e um do Horizonte pela briga entre torcedores do Fortaleza no estádio Domingão, no dia 25 de janeiro. O Tricolor comunicou que vai recorrer.