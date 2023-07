Ceará e Caíque Gonçalves são julgados pela 5ª comissão do STJD; veja punições

Em julgamento realizado pela 5ª comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Ceará e o volante Caíque Gonçalves foram julgados por fatos ocorridos na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Castelão, pela décima rodada da Série B.

O Diário do Nordeste confirmou que o volante de 27 anos, expulso naquela partida, foi punido com um jogo de suspensão, já cumprido na 11ª rodada da Série B, quando o Ceará venceu o Atlético-GO por 3 a 0, jogando fora de casa.

Por sua vez, o Ceará foi julgado e punido com uma multa de R$ 1,6 mil, por ocasionar dois minutos de atraso na partida.

Com Caíque Gonçalves à disposição do treinador Guto Ferreira, o Ceará embarcou nesta sexta-feira (14) para enfrentar o Mirassol. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (16), às 15h30, pela 17ª rodada da Série B.

O Ceará ocupa atualmente nona colocação na tabela de classificação da Série B, com 24 pontos conquistados em 16 rodadas.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.