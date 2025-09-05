Ceará e Bahia farão final da Copa do Nordeste Sub-20 em dois jogos; veja datas
Vozão passou pelo Leão nos pênaltis e Tricolor superou o Vitória
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:14)
O Ceará conheceu seu adversário na final da Copa do Nordeste Sub-20: será o Bahia. O Vozão passou pelo Leão nos pênaltis na quinta-feira (4), no Presidente Vargas, enquanto o Esquadrão eliminou o Vitória nesta sexta-feira (5), vencendo por 3x1, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.
Os gols do Bahia foram marcados por Roger (duas vezes) e Kauê Furquim, com Lucas Lohan diminuindo para o Vitória.
Datas
Os jogos da final serão no dia 10, em Fortaleza e 17, em Salvador. Os horários ainda serão definidos pela CBF.
