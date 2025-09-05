Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará e Bahia farão final da Copa do Nordeste Sub-20 em dois jogos; veja datas

Vozão passou pelo Leão nos pênaltis e Tricolor superou o Vitória

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:14)
Jogada
Legenda: O Ceará disputará a final da Copa do Nordeste Sub-20 contra o Bahia em dois jogos
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará conheceu seu adversário na final da Copa do Nordeste Sub-20: será o Bahia. O Vozão passou pelo Leão nos pênaltis na quinta-feira (4), no Presidente Vargas, enquanto o Esquadrão eliminou o Vitória nesta sexta-feira (5), vencendo por 3x1, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Os gols do Bahia foram marcados por Roger (duas vezes) e Kauê Furquim, com Lucas Lohan diminuindo para o Vitória.

Datas 

Os jogos da final serão no dia 10, em Fortaleza e 17, em Salvador. Os horários ainda serão definidos pela CBF.

Assuntos Relacionados

Jogada

Cearense Feminino: FCF define datas e fórmula da disputa em 2025

Sete equipes vão participar da competição

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Elas na Jogada #111: Maria Helena, única mulher delegada de partida na Série A de 2025

Confira o episódio desta semana

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará e Bahia farão final da Copa do Nordeste Sub-20 em dois jogos; veja datas

Vozão passou pelo Leão nos pênaltis e Tricolor superou o Vitória

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Marcelo Paz sobre a chegada de Palermo ao Fortaleza: 'Nome de impacto, de peso, de grandeza'

CEO da SAF do Leão acredita no trabalho do treinador para reverter a situação do clube na Série A

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025

Jogada

Palermo desembarca para assumir o Fortaleza e avisa: 'Esperamos reverter a situação'

Argentino de 51 anos terá a missão de tirar a zona de rebaixamento da Série A

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025

Jogada

Leston Júnior projeta Floresta no quadrangular da Série C: 'Cada jogo é mata-mata'

Treinador do Verdão concedeu entrevista ao Jogada 1º Tempo, da TV Diário

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025