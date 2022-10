Ceará e Atlético-MG estão escalados para o duelo do Brasileirão; veja times

O Ceará entra em campo diante do Atlético-MG com algumas mudanças. O duelo válido pelo Brasileirão será às 18h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Enquanto o Alvinegro busca fugir da sequência negativa, o Galo quer manter a boa fase de vitórias.

Lima deve compôr com Jô no ataque. O lateral Bruno Pacheco retornaria para a posição enquanto Victor Luís poderá atuar pelo meio. O Alvinegro cearense lançou atualização sobre os jogadores que estão no Departamento Médico. Veja:

Messias: com lesão de panturrilha esquerda, segue tratando com a fisioterapia.

Lindoso: com tendinite no joelho, segue tratando com a fisioterapia.

Matheus Peixoto: com entorse tornozelo, segue em tratamento fisioterápico.

Richard (G): com edema na posterior da coxa direita, trata no CESP.

Lucas Ribeiro: com lesão ligamentar no joelho direito, realiza fisioterapia pré-operatória.

CEARÁ ESCALADO:

Legenda: Confira escalação do Ceará. Foto: Divulgação/Ceará SC

ATLÉTICO-MG ESCALADO:

O Atlético-MG chega sem Hulk, principal nome da equipe. O jogador ainda não se recuperou totalmente de uma lesão na panturrilha. Outro desfalque é o goleiro Everson, suspenso pelo terceiro amarelo. No entanto, o Galo terá o retorno do atacante Keno.

Legenda: Veja a escalação do Atlético-MG. Foto: Divulgação/Atlético