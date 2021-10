Ceará é a equipe que mais empata na Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará somou o 15° empate na Série A do Campeonato Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Bahia nesta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da 23ª rodada. O número é o maior entre todos os participantes da atual temporada da competição nacional. A equipe Alvinegra é seguida no quesito por Cuiabá, que soma 14 empates, e RB Bragantino e São Paulo, com 13.

Sem vencer há sete partidas, o time de Tiago Nunes soma cinco empates e duas derrotas. Desde a chegada do treinador gaúcho, o Ceará empatou seis confrontos, perdeu três e venceu apenas uma (contra a Chapecoense), obtendo um aproveitamento de 30%.

O empate diante de um adversário direto não é favorável ao Ceará, que briga contra a zona de rebaixamento. O Alvinegro manteve-se na 14ª colocação, agora com 33 pontos, enquanto o Bahia seguiu na cola, na 15ª posição, com 32. De quebra, o Vovô viu o Santos vencer o Fluminense e embolar a parte debaixo da tabela.

Pela frente, a equipe cearense enfrentará o Fluminense, no domingo (31), e o Cuiabá, no sábado (07), ambos na Arena Castelão. O desempenho em casa, inclusive, pode ser uma alternativa para o Ceará, que detém a 5ª melhor campanha como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro, somando seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.