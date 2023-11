Ceará divulga venda de ingressos para jogo contra o Mirassol; veja valores

Os ingressos para o próximo jogo do Ceará na série B já estão disponíveis. Com preços a partir de R$10 reais a meia, o torcedor pode adquirir sua entrada para o duelo diante do Mirassol que acontece neste domingo (12), às 15h45, no Estádio Presidente Vargas. A partida é válida pela 36ª rodada da segundona. Os setores Azul, Laranja e Social estão disponíveis para a torcida alvinegra. O torcedor pode garantir sua entrada nas lojas oficiais do clube e também de forma online em: vozaotickets.com.

Legenda: Torcedor alvinegro em jogo realizado no PV Foto: Kid Júnior//SVM

Confira os valores dos ingressos:

Azul: R$ 20 (inteira)/R$ 10 (meia)

Laranja: R$ 20 (inteira)/R$ 10 (meia)

Social: R$ 150 (inteira)/R$ 75 (meia)

Pontos de vendas

Shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, North Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Horários de vendas nos Shoppings: Quinta-feira (09) das 12h às 21h; sexta e sábado das 10h às 21h; e domingo das 13h às 15h45.

Loja Vozão Sede: Quinta e sexta-feira das 09h às 17 horas; sábado das 09h às 12h.

No dia da partida haverá venda nas Bilheterias Azul e Laranja a partir das 10h45.

Venda online

Os bilhetes para o duelo de forma online estão sendo comercializados em: vozaotickets.com.

Torcida visitante

Para o torcedor visitante as vendas estão disponíveis somente de forma online, também no vozaotickets.com. Os valores estão em R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O setor é o Amarelo. Também haverá venda nas bilheterias no dia da partida, a partir das 10h45.

Adversário em crescente

Em sétimo lugar na classificação geral, o Mirassol vem em uma crescente na Série B. A equipe comandada por Mozart Santos está a sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates). O time do interior de São Paulo é o sexto colocado do returno e entrou na briga para subir à elite do brasileiro.

Como equipe visitante, o Mirassol tem a quinta melhor campanha do campeonato.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto