Ceará divulga venda de ingressos para jogo contra o Caucaia; veja valores

Os ingressos para o próximo jogo do Ceará, no Campeonato Cearense 2024, já estão disponíveis. Com preços a partir de R$15 reais, a meia entrada, o torcedor pode adquirir sua entrada para o duelo diante do Caucaia, que acontece na próxima quinta-feira (8), às 20h30, na Arena Castelão.

A partida é válida pela 4ª rodada do estadual. Os setores Norte, Sul, Central e Social estão disponíveis para a torcida alvinegra. Para este confronto, apenas o anel inferior do estádio estará liberado. O torcedor pode garantir sua entrada nas lojas oficiais do clube e também de forma online em: vozaotickets.com.

Confira os valores dos ingressos:

Norte: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia) Sul: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia) Central: R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia) Social: R$ 200 (inteira)/R$ 100 (meia)

Pontos de vendas

Shoppings

Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, North Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Horários de vendas nos Shoppings

Quinta-feira (09) das 12h às 21h; sexta e sábado das 10h às 21h; e domingo das 13h às 15h45.

Loja Vozão Sede

Quinta e sexta-feira das 09h às 17 horas; sábado das 09h às 12h.

Venda online