Torcida do Ceará esgota todos os setores do PV para jogo contra Londrina; restam check-ins

O Ceará divulgou através das suas redes sociais o esgotamento de todos os setores disponíveis para a venda de ingressos, restando apenas check-ins disponíveis. Para a partida diante do Londrina, que acontece no Estádio Presidente Vargas, o Alvinegro conta com o apoio da torcida para diminuir a diferença para o G4. O jogo acontece às 21h30 desta quarta-feira (6).

Situação na tabela

O Ceará atualmente ocupa a 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro Série B com 28 pontos. Já o Londrina, está na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª colocação, com 20 pontos.

O time de Vagner Mancini venceu a última partida, contra o Criciúma, por 1 a 0, na Arena Castelão. A equipe do Paraná só empatou com o Tombense, por 1 a 1, jogando em seus domínios.