Ceará divulga quatro novas coordenações em setor administrativo do clube; veja detalhes

O Ceará anunciou quatro novas coordenações que farão parte da administração do clube. São elas: Projetos Femininos, Categorias de Base, Eventos e Vozão Academy. Elas se juntam a outras duas já existentes, somando seis. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22).

"Queremos realmente fazer um Ceará mais próximo ainda do seu torcedor. Essa troca será importante demais e o Clube ganhará muito com isso. Nossos coordenadores nos darão um suporte mais efetivo em alguns processos internos. Precisamos de novas e boas ideias para evoluirmos ainda mais enquanto Clube", explicou o presidente João Paulo Silva ao site oficial do clube.

VEJA A LISTA DE NOVOS COORDENADORES

Coordenadora de Projetos Femininos: Janaína Queiroz

Coordenador das Categorias de Base: Dr. Germano Silveira de Siqueira

Coordenador de Eventos: Ismael Rossas

Coordenador do Vozão Academy: Evaldo Holanda

Coordenadora de Torcida Feminina: Inês Cabral*

Coordenador de Torcidas Organizadas: Alfredo Viana Filho*

*Coordenações já existentes.

Após vencer o Criciúma, o Ceará vai encarar o Londrina nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 8ª rodada da Série B.