Ceará divulga Pix de hospital infantil ao anunciar Messias e alfineta Fortaleza com boa ação

O Ceará realizou uma ação solidária e alfinetou o rival Fortaleza, nesta quarta-feira (24), nas redes sociais. Após o time tricolor cobrar a torcida por doações para ajudar o clube divulgando o próprio Pix, o Vovô utilizou o mesmo sistema para pedir ajuda. Mas ao contrário do Tricolor, divulgou o cadastro do hospital SOPAI, unidade especializada em saúde infantil.

O Pix é um mecanismo de pagamentos instantâneos do Banco Central que permite a transferência de recursos entre contas bancárias 24 horas por dia. As transações são executadas em até 10 segundos, sem custo para pessoas físicas.

Assim, o clube conseguiu angariar recursos sob a justificativa de que iria anunciar um reforço em breve. Na sequência, o zagueiro Messias foi oficializado como nova contratação alvinegra. O atleta gravou um vídeo pedindo a sequência das doações.

Para estimular ainda mais a torcida, o Ceará também criou uma publicação para que os torcedores compartilhem os comprovantes de transferência.

Nos últimos anos, o Ceará conseguiu fortalecer as ações de marketing do clube. A equipe venceu o prêmio internacional Samba Digital Awards na categoria "Ação Social" e tem o executivo de marketing Lavor Neto concorrendo como o melhor do Brasil através da CONAFUT (Conferência Nacional de Futebol).