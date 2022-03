Ceará divulga parcial de ingressos com mais de 15 mil torcedores garantidos para duelo contra CRB-AL

O Ceará divulgou nesta segunda-feira (21) a parcial de ingressos para o duelo contra o CRB-AL, na quinta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Ao todo, mais de 15 mil torcedores estão confirmados para o confronto na Arena Castelão.

As confirmações são de torcedores que realizaram o check-in. O número corresponde quase metade dos associados ao programa de sócio-torcedor do Ceará Sporting Club, o Sócio Vozão, que chegou aos 37 mil no último domingo (20). Ingressos para a partida serão liberados posteriormente.

O duelo entre Ceará e CRB-AL garante ao vencedor a vaga na semifinal da competição regional. A partida acontece em jogo único, sendo realizado na Arena Castelão, com a receita sendo repartida entre as equipes: 60% da renda para o vencedor e 40% para o perdedor.