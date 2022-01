Ceará divulga lista de inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja nomes

O Ceará estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos principais torneios de categorias de base do Brasil, na próxima quinta-feira (5). No Grupo 18, encara o Bragantino-PA, às 13h15, em Jundiaí-SP. Titular da equipe, o zagueiro João Vila Verde destacou a importância da competição.

“Sempre foi um sonho disputar a Copa São Paulo. Agora é o momento de realizar dentro de campo, com muita excelência e dedicação. Chegaremos em um ótimo nível, prontos para brigar por cada partida, honrando e defendendo a camisa do Vozão,”, avaliou o defensor da equipe Sub-21.

Jogos do Ceará na Copinha 2022

05.01.22 - Ceará x Bragantino-PA | 13h15, em Jundiaí

08.01.22 - Ceará x São Bernardo | 15h15, em Jundiaí

11.01.22 - Ceará x Paulista | 15h15, em Jundiaí

Legenda: O Ceará relacionou 24 jogadores para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 Foto: Marcelo Vidal / CSC

Com possibilidade de atuar como volante, Vila Verde está na lista final de 24 relacionados do Vovô (confira abaixo) para a disputa e tem passagens por times como Grêmio e Internacional. A chegada ao Alvinegro de Porangabuçu foi em outubro, se firmando e se destacando na Copa do Nordeste da categoria.

Além do Bragantino-PA, o Ceará tem pela frente o São Bernardo-SP e o Paulista-SP na fase de grupos. Confira abaixo a lista de relacionados do elenco alvinegro:

Delegação do Ceará na Copa São Paulo de 2022

Goleiros : Wilder, Lucas Gualdessi e Davi Schneider

: Wilder, Lucas Gualdessi e Davi Schneider Zagueiros : João Vila Verde, Jonathan e Jefferson

: João Vila Verde, Jonathan e Jefferson Laterais : Átila, Da Guia, Patrick e Matheus Jatobá

: Átila, Da Guia, Patrick e Matheus Jatobá Meias : Rubens, Arilson, J.V., David, Romarinho, Wendell, Matheus Índio, Maiquinho

: Rubens, Arilson, J.V., David, Romarinho, Wendell, Matheus Índio, Maiquinho Atacantes : Pedro Igor, Rafinha, Guthierres, João Victor, Caio Rafael e Tallison

: Pedro Igor, Rafinha, Guthierres, João Victor, Caio Rafael e Tallison Comissão Técnica: Juca Antonello (Técnico), Alison Henry (Auxiliar Técnico), Rafael Dias (Auxiliar Técnico), Matheus Moraes (Preparador de Goleiros), Pedro Benevenuto (Fisioterapeuta), Adriano Antunes (Médico), André Maranhão (Analista de Desempenho).