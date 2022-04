Ceará divulga lista de 45 jogadores inscritos na Copa Sul-Americana; veja relação completa

O Ceará estreia na Sul-Americana terça-feira (5), diante do Independiente, na Arena Castelão. Será a segunda participação seguida do Alvinegro na competição. O clube divulgou neste domingo (3), a lista completa de jogadores relacionados para o torneio, da lista de 45 atletas, 20 jogadores integram ou passaram pelas categorias de base do clube.

Confira:

Legenda: Confira a lista de jogadores inscritos para a Sul-Americana Foto: Divulgação

Dos jogadores inscritos, 24 atletas vestiram a camisa do Vozão na última Sul-Americana: João Ricardo, Messias, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Jael, Bruno Pacheco, Mendoza, Richard, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, David, Kelvyn, Geovane, Vinícius Machado, André Luiz, Marcos Ytalo, Vina, Davi Schneider, João Victor, Átila, Pedro Igor, Cléber e Lima.

Outros seis jogadores possuem experiência na competição com outros times: Nino Paraíba, Michel Macedo, Rodrigo Lindoso, Zé Roberto, Richard C. e Dentinho.

Estreantes

Além disso, outros jogadores estrearão na Sul-Americana nesta temporada, mas já atuaram em outras competições internacionais. É o caso de Iury Castilho, que disputou a Liga dos Campeões da Ásia. Victor Luís e Lucas Ribeiro atuaram pela Libertadores.