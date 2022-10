Ceará divulga ingressos a partir de R$ 10 para jogo diante do Cuiabá

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (10) a venda de ingressos e abertura check-ins para o confronto contra o Cuiabá, no próximo domingo (16). O torcedor alvinegro pode achar entradas a partir de R$ 10. As duas equipes, que duelam pela 31ª rodada, estão coladas na tabela do Brasileirão.

Depois de empatar mais uma vez no Brasileirão, dessa vez, contra o Atlético-MG, fora de casa, o Vozão quer virar a chave contra o Peixe Dourado. E para isso, a diretoria alvinegra adotou preços promocionais para a torcida que quiser comparecer ao confronto.

O torcedor que quiser ir ao estádio pode adquirir as entradas nas Lojas Vozão da sede (funcionamento até meio-dia de sábado) e dos shoppings (até às 16h, de domingo).

Outra opção é adquirir os bilhetes via internet, por meio do site vozaotickets.com.

CONFIRA OS VALORES:

Superior e inferior norte: R$ 20 / R$ 10

Superior e inferior central: R$ 20 / R$ 10

Inferior Sul: R$ 20 / R$ 10

Especial: R$ 100 / R$ 50

Premium: R$ 280 / R$ 140

