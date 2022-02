Ceará divulga boletim médico com sete atletas no departamento médico; confira ausências

O Ceará entra em campo nesta terça-feira (22) contra o Iguatu, na Arena Castelão, pelas quartas de final do Campeonato Cearense, e não poderá contar com sete atletas que figuram no Centro de Saúde e Performance (CESP): o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (transição), o lateral-direito Marcos Ytalo (recuperação pós-cirúrgica), os volantes Fernando Sobral (edema na posterior da coxa esquerda) e Richard (fratura na mandíbula) e os atacantes Jael (recuperação pós-cirúrgica) e Iury Castilho (edema muscular na coxa esquerda) são as ausências para o confronto.

Do time que vinha atuando, porém, apenas Richard e Iury Castilho são as baixas. Para a partida, Tiago Nunes optou pelo meio-campista Léo Rafael e o polivante Kelvyn. O Ceará está escalado com: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson, Léo Rafael e Vina; Mendoza, Kelvyn e Zé Roberto.

Estreia no Campeonato Cearense

A partida diante do Iguatu marca a estreia do Ceará no Campeonato Cearense. A equipe de Tiago Nunes busca reconquistar o Estadual após três temporadas: o último título foi conquistado em 2018.

Pela frente, o Alvinegro de Porangabuçu terá dois duelos contra o Iguatu. A equipe de Washington Luiz encerrou a 1ª fase do Campeonato Cearense na 4ª colocação, com 19 pontos. Ao todo, o Azulão conquistou cinco vitórias e quatro empates, com 23 gols marcados e 13 sofridos. O centroavante Romário é o principal jogador da equipe.