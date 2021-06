Ceará divulga boletim médico com Luiz Otávio e mais sete jogadores; confira a situação do elenco

O Ceará Sporting Club divulgou, nesta quarta-feira (2), uma atualização do boletim médico do elenco. Às vésperas do confronto decisivo com o Fortaleza, pela 3ª fase da Copa do Brasil, o clube informou que oito atletas estão sendo acompanhados pelo Centro de Saúde e Performance (CESP).

A lista contempla o goleiro João Ricardo, o zagueiro Luiz Otávio, os volantes Fabinho e William Oliveira, o meia Felipe Silva, além dos atacantes Jacaré, Jael e Lima. Todos realizam procedimentos de recuperação física.

Vale ressaltar que o plantel comandado pelo técnico Guto Ferreira enfrenta maratona de jogos desgastante desde o início de 2021. No primeiro semestre, o time participou de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

Dos citados, Luiz Otávio e Lima possuem os status de titulares. O Vovô entra em campo nesta quarta (2), às 19h, na Arena Castelão. O duelo é o primeiro Clássico-Rei na história da competição.

CONFIRA BOLETIM MÉDICO DO CEARÁ

Luiz Otávio: após entorse no tornozelo e no joelho, segue em tratamento de fisioterapia.

Jacaré: segue protocolo de reabilitação cirúrgica com a fisioterapia do clube.

Fabinho e Felipe Silva: iniciaram período de transição.

William Oliveira: em fase final de recuperação após lesão no joelho.

Jael e Lima: com desconforto muscular na posterior da coxa direita, serão reavaliados nesta quinta (3).

João Ricardo: foi submetido a cirurgia nesta terça (2) na mão direita (4º metacarpo) e inicia fisioterapia.