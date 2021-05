Ceará divulga boletim médico com Felipe Vizeu e Fabinho; confira a situação dos atletas

O Ceará Sporting Club divulgou, nesta quarta-feira (19), uma atualização do boletim médico do elenco. Às vésperas do confronto decisivo com o Bolívar, pela Copa Sul-Americana, o clube informou que cinco atletas estão sendo acompanhados pelo Centro de Saúde e Performance (CESP).

A lista contempla os volantes Fabinho e William Oliveira, o meia Felipe Silva, além dos atacantes Jacaré e Felipe Vizeu. Todos os jogadores realizam procedimentos de recuperação física.

Vale ressaltar que o plantel comandado pelo técnico Guto Ferreira enfrenta maratona de jogos desgastante desde o início de 2021. No primeiro semestre, o time participou de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

Dos citados, apenas Vizeu possui o status de titular. No momento, o centroavante está em período de transição. Na Sula, o Vovô entra em campo nesta quinta (20), às 19h15, na Arena Castelão. O duelo marca o encerramento da 5ª rodada do Grupo C, iniciada com Jorge Wilstermann x Arsenal.

Confira boletim médico do Ceará

Fabinho e Jacaré: seguem protocolo de reabilitação pós cirúrgica com fisioterapia.

William Oliveira: segue fazendo trabalho de recuperação na fisioterapia e na academia.

Felipe Vizeu: em período de transição.

Felipe Silva: segue em tratamento devido a estiramento grau 2 na posterior da coxa direita.