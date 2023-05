Ceará disponibiliza ingressos para jogo contra Novorizontino; saiba como adquirir

O Ceará disponibilizou os ingressos para a partida contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A partida, que acontecerá no dia 28 de maio, será a primeira do Vovô nesta Série B com a presença de torcedores. Por conta de uma punição, apenas mulheres, que não sejam ligadas às organizadas, e crianças (de até 12 anos) poderão ir à Arena Castelão acompanhar a partida.

De acordo com informações divulgadas pelo Ceará no início da tarde deste sábado (20), as mulheres e crianças que não forem sócios-torcedores do clube e desejarem acompanhar o duelo entre Ceará e Novorizontino já podem adquirir ingressos. As mulheres deverão levar um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal para trocar pelo ingresso.

Ingressos DISPONÍVEIS para mulheres e crianças até 12 anos pro confronto Ceará x Novorizontino. 🏁



Os tickets devem ser retirados nas Lojas Vozão, ou na Arena Vozão no dia da partida (28/05).



Ainda de acordo com o clube, os tickets devem ser retirados nas Lojas Vozão, ou na Arena Castelão no dia da partida. Os itens de higiene pessoal aceitos serão: Sabonete Líquido, Escova de dente + Creme Dental, Shampoo, Condicionador e Desodorante. Segundo o Ceará, os itens serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na última sexta-feira (19), o Ceará já havia iniciado o check-in para mulheres e crianças que fazem parte dos planos de sócio torcedor do clube. O check-in já está liberado no site do clube para todos os planos.

Após confusão em partida diante do Cuiabá, pela Série A de 2022, o Ceará foi punido com a perda de oito mandos de campo sem a presença de sua torcida. Das oito partidas que seriam de portões fechados, o clube cumpriu duas ainda no ano passado (nos duelos contra Fluminense e o Juventude).

As outras seis estão sendo cumpridas nesta Série B, já que o time caiu de divisão. A primeira metade não teve a presença de público. Já as próximas três partidas como mandante poderão ter a presença de mulheres, que não sejam ligadas às organizadas, e crianças (de até 12 anos).