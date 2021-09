Time de Aspirantes do Ceará deve ter reforços do elenco profissional para Clássico-Rei decisivo

Atual campeão Brasileiro de Aspirantes, o Ceará terá um Clássico-Rei pelas semifinais da competição, que será definida em dois jogos. O primeiro duelo será no domingo (3), na Cidade Vozão, às 15 horas, e o Alvinegro poderá ter "reforços" para o confronto, segundo o técnico Daniel Azambuja.

Como o jogo do time profissional pela Série A do Brasileiro contra o Bahia, que seria no sábado (2), foi transferido para o dia 27, abriu-se a possibilidade dos jogadores do elenco de "cima" do Vovô reforçarem a equipe de Aspirantes. Uma conversa com o técnico Tiago Nunes deve definir quem pode ser aproveitado.

Daniel Azambuja Técnico do Ceará de Aspirantes Começamos a semana em função do Clássico-Rei, montando a equipe para jogo. Mas como o jogo do profissional foi adiado, temos situações a serem definidas. A gente já vinha executando o trabalho com os jogadores que temos da base, mas entre amanhã e sábado, vamos definir com o Tiago sobre o aproveitamento de alguns jogadores

E não será a primeira que essa mescla irá acontecer. Jogadores do time profissional do Vovô recentemente atuaram pela competição para ganhar ritmo de jogo, como os atacantes Wendson, Jael e Yony González, e alguns que estão hoje no time profissional participaram ativamente da campanha do título de 2020, como Geovane, Kelvin, Rick, Lacerda e Buiú (este lesionado no momento).

Legenda: O time de Aspirantes do Ceará pode ter reforços de jogadores profissionais, como já ocorreu, com Jael atuando algumas partidas Foto: Ronaldo Oliveira/CearaSC.com

Sobre a possibilidade de levar o Ceará a mais uma final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Azambuja destacou o trabalho feito no clube para a competição.

"Estamos sabendo jogar a competição, aproveitando jogadores do 20 ao 23 e quem está acima, vendo a resposta que os jogadores podem dar. Competimos o tempo inteiro e vamos continuar competindo. Conseguimos ganhar a edição passada, quebrando um paradigma do titulo sair de equipes do Sul ou Sudeste. Quebramos hierarquias e colocamos o Ceará em uma semifinal este ano. Vamos continuar competindo e buscar a nossa classificação".

Clássico

Sobre um clássico nas semifinais, o treinador do Aspirantes diz comemorou o crescimento do futebol cearense.

“É um privilégio disputar um Campeonato Brasileiro e ter um confronto contra o nosso rival. Nem todos os times tiveram essa oportunidade dentro da competição, e isso é importante na formação do atleta, porque existem vários componentes dentro dessa disputa que podem reverberar positivamente para a carreira deles”, disse o treinador.

Coletiva do técnico Daniel Azambuja: