Ceará deve receber mesma cota da Série B de 2022 e marca reunião para aprovar orçamento; confira

O Ceará participou de reunião com o conselho técnico da Série B, nesta quarta (15), e discutiu sobre as cotas de transmissão do torneio. Os valores não foram confirmados, mas o Diário do Nordeste apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sinalizou que o pagamento será o mesmo ofertado aos clubes que jogaram a Segunda Divisão em 2022.

A indefinição segue, pois os direitos de transmissão ainda não foram comercializados. Deste modo, a gestão alvinegra presente no encontro teve a indicação da CBF de que os clubes receberiam os mesmos valores da última temporada da 2ª divisão, que eram entre R$ 6 e R$ 8 milhões de receita.

Assim, uma nova reunião está marcada para 7 de março, terça-feira, no Rio de Janeiro. A expectativa é de oficialização das cotas, além de novidades sobre transmissões da Série B. O torneio também teve a tabela divulgada: o Vovô estreia com o Ituano, no dia 14 de abril, fora.

Orçamento do Ceará

O Conselho Deliberativo do Ceará marcou uma assembleia para aprovação da projeção orçamentária do Ceará de 2023. A cerimônia está agendada para o dia 3 de março, sexta-feira.

A situação da Série B era um dos entraves na perspectiva de receita do Vovô. Com o rebaixamento à 2ª divisão, o time sofreu alto impacto financeiro, o que resultou na remodelagem do elenco, além da redução de investimento em categorias como futebol feminino e futsal.