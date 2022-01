Ceará deve emprestar Leandro Carvalho ao Náutico

O Ceará deve emprestar outra vez o atacante Leandro Carvalho, agora para o Náutico. O jogador está emprestado até maio ao Al-Qadisiya, da Arábia Saudita, mas o clube deve rescindir e devolvê-lo ao Vovô após o jogador voltar ao Brasil, com o Timbu já se mostrando interessado em Leandro. Segundo o ge, clube pernambucano já acertou as bases salariais com o atacante e pagará 100% dos vencimentos do atleta.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou que o Náutico já solicitou o empréstimo.

"O Náutico já fez a solicitação de empréstimo do jogador até o final do ano e pagaria o salário inteiro. Preciso concluir essa rescisão junto ao clube árabe. Precisamos de mais 48 horas. Resolvendo isso, o caminho fica aberto para o Náutico", disse o mandatário alvinegro ao ge.

Apagado

Pelo time árabe, o atleta disputou 15 partidas, anotou três assistências e não marcou gols.

O contrato inicial era até maio de 2022 e, ao final do período, a equipe poderia exercer a prioridade de compra, caso tivesse intenção. Como encerrou o contrato antes do prazo, pode pagar multa ao Ceará, que avalia a situação. No Vovô, o atacante possui situação contratual até o fim de 2023.

Leandro já havia sido emprestado pelo Ceará para o América/MG antes de despertar interesse do time árabe.

No Vovô

Pelo Ceará, Leandro Carvalho atuou por 4 temporadas, disputando 115 partidas com 16 gols marcados. Ele conquistou um acesso para a Série A em 2017 e a Dopa do Nordeste de 2020.