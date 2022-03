Ceará deve emprestar atacante Jacaré ao Bahia

O Ceará deve emprestar o atacante Jacaré ao Bahia após pedido do técnico Guto Ferreira, que está no time baiano. O repórter Déo Luis informou, durante do Programa Jogada 2ª Tempo, da TV Diário, que o clube analisa a proposta do time baiano para ceder o jogador.

Guto Ferreira trabalhou com o jogador no Ceará em 2020 e 2021, e com ele jogou 19 partidas e marcou 3 gols.

Confira o momento da informação sobre Jacaré

Lesão

No ano passado, Jacaré sofreu grave lesão e precisou realizar cirurgia no joelho, ficando 7 meses parado. Recuperado, ele foi utilizado no Brasileiro de Aspirantes (Sub-23) e não foi utiizado por Tiago Nunes na Série A.

Com contrato com o Ceará até o fim de 2022, ele ganhou oportunidade este ano, entrando no decorrer de 4 jogos (3 pela Copa do Nordeste e 1 para o Cearense), totalizando 100 minutos em campo.