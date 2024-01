Ceará deve concluir pagamentos do atacante Barletta nesta quarta (24)

O Ceará deve concluir, nesta quarta-feira (24), o pagamento dos valores devidos ao atacante Chrystian Barletta. Os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão.

Após o pagamento da dívida com o atleta, o clube, que tem até a próxima quinta-feira (25) para se manifestar no processo, deve fazer uma petição a favor do indeferimento da rescisão indireta do jogador com o clube. O Vovô acredita que a Justiça decidirá pela manutenção desse indeferimento.

Tendo em vista todos esses acontecimentos, a audiência do caso, que seria realizada no dia 26 de fevereiro, foi antecipada para o próximo dia 30 de janeiro.

Segundo o advogado do atacante, Filipe Rino, caso a Justiça tivesse deferido a rescisão indireta de contrato do clube com o atleta, Barletta teria direito a receber uma cláusula compensatória desportiva (referente ao restante do contrato). O vínculo do jogador com o Vovô vai até 2028.

O jogador acionou o clube na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. O processo, no entanto, pede uma rescisão indireta, baseada na Lei Geral do Esporte, já que os atrasos são superiores há dois meses. Segundo a defesa do atleta, existem atrasos de até seis meses.

Em nota enviada ao GE do Ceará, um dos advogados de Barletta, afirmou que o atleta “tentou por diversas vezes dialogar, receber, ter sua remuneração em dia. Infelizmente não foi possível, o clube não conseguiu colocar em dia o que está em atraso”.