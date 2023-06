Ceará detalha situações de Lucas Ribeiro e Leandro Carvalho; entenda

O Ceará esclareceu as situações do zagueiro Lucas Ribeiro e do atacante Leandro Carvalho em entrevista coletiva dos diretores Albeci Junior e do executivo Juliano Camargo.

Camargo explicou que o Vovô ainda pretende aproveitar o zagueiro. Lucas Ribeiro está em fase final de recuperação de grave lesão e uma renovação de empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, está sendo cogitada.

O zagueiro está longe dos gramados há oito meses em decorrência de uma lesão ligamentar no joelho direito e a recuperação ainda deve durar um mês e meio, como indica o dirigente.

“Lucas está emprestado pelo Hoffenheim. O contrato dele, de empréstimo, a gente prorrogou até o final deste mês, que era uma previsão de recuperação dele, então vamos ter que estender mais um pouco, já que ainda falta um mês e meio ou dois para ele estar treinando 100% com o elenco, e aí conversaremos sobre a possibilidade de uma prorrogação do contrato”, explicou Juliano Camargo.

O atleta tem 20 jogos com a camisa do Ceará e um gol marcado, ainda na temporada passada.

Leandro Carvalho

Se o zagueiro está nos planos do Ceará, o mesmo não acontece com o atacante Leandro Carvalho. O diretor Albeci Junior explicou que a situação dele está sendo definida pelo presidente do clube, João Paulo Silva.



"Com relação ao Leandro, está a cargo exclusivamente do João Paulo, o presidente. A situação do Leandro está com ele. Ele que está fazendo essa tratativa com o Leandro. O jogador já era do clube, não fomos nós que trouxemos e todas as saídas foram resolvidas pela presidência, e essa situação do Leandro também está sendo resolvida", afirmou Albeci.