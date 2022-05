Ceará detalha situação clínica de Vina e Dorival terá sete desfalques contra General Caballero; veja

O técnico Dorival Júnior não terá sete atletas à disposição para o duelo contra o General Caballero nesta terça-feira (17) pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. As principais ausências são do zagueiro Messias, aprimorando a parte física, e do meio-campista Vina, em tratamento com o departamento de fisioterapia após desconforto na panturrilha esquerda.

O lateral-direito Buiú, o meio-campista Léo Rafael e o atacante Jael seguem em transição. Os volantes Fernando Sobral e Richard também serão ausências.

Uma possível novidade está entre os atacantes, com Matheus Peixoto em reta final de transição. O atleta, de 26 anos, treinou com o elenco nesta segunda-feira (16). Entretanto, Dorival Júnior deve escalar Zé Roberto no setor ofensivo. Sendo assim, o Ceará deve ir a campo com: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio (Marcos Victor) e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richardson e Lima; Mendoza, Erick e Zé Roberto.

A partida contra o General Caballero acontece na Arena Castelão, às 19h15 (horário de Brasília). Sem chances de classificação, o time paraguaio desembarcou em Fortaleza com o time reserva.

Legenda: Vina agora preocupa do departamento médico do Ceará Foto: Thiago Gadelha