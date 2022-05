Ceará detalha lesão de Messias e atualiza situação dos atletas no Departamento Médico

O zagueiro Messias desfalcará o Ceará contra o Athletico-PR neste sábado (7). O defensor teve lesão na posterior da coxa Grau I detectada em exame de ressonância magnética.

Companheiro de defesa, Luiz Otávio também não estará à disposição de Dorival Júnior. O camisa 13 realiza trabalho com o setor de fisioterapia, assim como os volantes Fernando Sobral e Richardson, o meio-campista Léo Rafael e o atacante Matheus Peixoto. O lateral-direito Buiú e o atacante Jael realizaram trabalho de transição.

Com a ausência dos defensores, a defesa do Ceará contra o Athletico-PR deve ser composta por Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro. Para a partida, Dorival relacionou 24 atletas, com os zagueiros Marcos Victor e David Ricardo como prováveis suplentes.