Ceará descarta uso de Erick como moeda em negociação no mercado da bola

A vinda do lateral-direito Orejuela para o Ceará gerou uma especulação de que o Vovô poderia envolver o atacante Erick em na negociação, incluindo, inclusive, a vinda de mais um jogador do tricolor paulista para Porangabuçu.

A situação, no entanto, foi negada pelo presidente do Ceará, João Paulo Silva, em conversa com o Diário do Nordeste. O dirigente foi taxativo ao afirmar que o camisa 11 do Vovô nunca foi mencionado na conversa com o São Paulo: "Não existe esse negócio de troca, ninguém condicionou isso para o Orejuela vir, não tem nada a ver com o Erick, ninguém falou nada de Erick", disse.

Pelo contrário, a intenção da diretoria alvinegra é renovar com o ponta-direita, que tem vínculo com o Vovô somente até o fim de 2023. O Ceará negocia a renovação com o staff do atleta e fará uma oferta robusta para contar com o jogador por, no mínimo, mais dois anos.

Erick também já manifestou internamente o desejo de seguir no Alvinegro e a situação deve se resolver em breve. Há um pouco de pressa dos dirigentes do Vovô em fecharem negócio porque a partir de julho o atacante pode assinar pré-contrato com qualquer equipe.

Diálogo aberto

Além de Orejuela, outro jogador que pertence ao São Paulo pode acertar com o Ceará na janela de transferências que abre dia 3 de julho. O Diário do Nordeste apurou que as duas diretorias seguem conversando a respeito de outro atleta, mas o nome é mantido em sigilo.

O técnico Dorival Júnior, que hoje comanda o Soberano, mas ano passado treinou o Ceará, estaria ajudando o Vovô na negociação de Orejuela e de um outro atleta que pode tomar o mesmo rumo do colomnbiano.

O nome do atacante Nikão, que já passou pelo Vovô em 2014, é especulado. Ele pertence ao São Paulo, mas está emprestado ao Cruzeiro.

Mercado da bola

O Vovô também tem outras frentes de negociação no mercado da bola. Uma delas seria com o lateral-esquerdo Nicolas, do América-MG. Se o Vovô tem interesse em contar com o atleta, porém, a equipe mineira não pensa em fazer negócio.

O diretor de futebol do Coelho, Frederico Cascardo, afirmou que até o momento o América não recebeu nenhum contato do Ceará, mas que não há a intenção de liberar Nicolas. O contrato do defensor com o time americano vai até o fim de 2025.