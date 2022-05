Ceará deixará de ganhar R$ 87,4 mil da premiação da Sul-Americana; entenda

O Ceará faturou US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões) com a classificação para às oitavas de final da Copa Sul-Americana na última quarta-feira (26) ao vencer o Independiente, em Avellaneda. No total, a equipe cearense totaliza US$ 1,4 milhões (cerca de R$ 6,7 milhões) em premiação na competição.

Entretanto, devido aos atos de indisciplina, a equipe deixará de ganhar US$ 18,1 mil (cerca de R$ 87,4 mil). O valor será descontado das cotas que o clube recebe por disputar a Copa Sul-Americana. A quantia contempla o recebimento de cartões amarelos e vermelhos nas partidas da fase de grupos e as punições recebidas da Comissão Disciplinar da Conmebol.

No regulamento, a Confederação Sul-Americana de Futebol cita que para cada cartão recebido será aplicado uma multa. Na fase de grupos, o amarelo custa US$ 400 e o vermelho US$ 1,5 mil. Em seis partidas, a equipe de Dorival Júnior recebeu 17 cartões, sendo 14 amarelos e 3 vermelhos.

Legenda: Tabela de preços dos cartões amarelos da Copa Sul-Americana Foto: Divulgação / Conmebol

Legenda: Tabela de preços dos cartões vermelhos da Copa Sul-Americana Foto: Divulgação / Conmebol

A Comissão Disciplinar da Conmebol também aplicou multas ao Ceará por infringir o artigo 5.1.9 do Manual de Clubes e os artigos 19 e 20 do Regulamento de Segurança.