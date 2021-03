Ceará define numeração oficial do elenco para temporada de 2021; veja atletas

O Ceará Sporting Club definiu a numeração fixa do elenco para a temporada de 2021. A metodologia é utilizada para criar maior identificação dos jogadores com a torcida.

Com a chegada de reforços e mudanças recentes no plantel, o time atualizou os números. O atacante colombiano Stiven Mendoza, recém-chegado do Amiens-FRA, assume o número 10.

No meio-campo, outra mudança importante é o 8, agora herdado por Fernando Sobral. O material era do ídolo alvinegro Ricardinho, que acertou saída para o Botafogo após nove temporadas.

A nova disposição das camisas deve estrear no sábado (20), no Clássico-Rei. O Vovô enfrenta o Fortaleza às 16h, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Confira a numeração oficial do Ceará para 2021

Goleiros

1 - João Ricardo

50 - Vinícius Machado

91 - Richard

Zagueiros

3 - Tiago Pagnussat

13 - Luiz Otávio

15 - Lacerda

22 - Alan Uchôa

33 - Jordan

44 - Klaus

Laterais

6 - Bruno Pacheco

27 - Buiú

28 - Eduardo

66 - Alessandro

70 - Kelvyn

94 - Gabriel Dias

Volantes

5 - William Oliveira

8 - Fernando Sobral

19 - Fabinho

20 - Oliveira

21 - Geovane

31 - Pedro Naressi

35 - Charles

74 - Marthã

Meias

16 - Jorginho

25 - Marlon

29 - Vina

39 - Wescley

90 - Felipe Silva

Atacantes

7 - Yony González

9 - Jael

11 - Vizeu

10 - Mendoza

37 - Rick

40 - Jacaré

45 - Lima

73 - Saulo

89 - Cléber