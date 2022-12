Ceará define convocados e comissão técnica para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja

O Ceará definiu os 30 convocados e a comissão técnica que representarão a equipe cearense na disputa da 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio de base tem início em 2 de janeiro.

A equipe cearense figura no Grupo 22 e terá Rio Claro-SP, Madureira-RJ e Sharjah Brasil-SP como adversários. A sede dos confrontos do Ceará será no município de Alumínio, a 74 km da capital paulista.

Para a disputa, a equipe contará novamente com mescla entre atletas do Sub-16 ao Sub-20. Alguns jogadores que disputaram competições em 2022 pelas categorias de base do Ceará não disputarão a Copinha, em virtude da promoção ao time profissional, como David Ricardo, David e Caio Rafael.

Veja atletas do Ceará convocados para a Copinha 2023

Goleiros: Lucas (2004), João Bezerra (2005) e Carlos (2004)

Laterais: Átila (2002), Zé Neto, Caíque (2003) e Matheus Jatobá (2004)

Zagueiros: Jonathan (2004), Gustavo Sciencia (2004), Gabriel Rocha (2006), Pedro Gilmar (2006) e Rodrigues (2005)

Volantes: João Vitor Silva (2004), Da Guia (2003) e Juan (2005)

Meias: Melk (2006), Wesllen (2002), Pedro Henrique (2003), Léo (2006) e João Vitor Viamão (2003)

Atacantes: João Vitor (2004), Ezequiel (2003), Pablo (2004), Renan (2005), Kadu (2004), Daniel (2004), Maranhão (2005), Rafinha (2003), Marcos Paulo (2003) e Fernando (2004).

Olhar do profissional

A disputa da Copinha será observada de perto pelo departamento de futebol do Ceará. Alguns atletas que participaram da reta final da Série A em 2022, serão observados podendo ser integrado ao profissional posteriormente.

Comissão técnica do Ceará para a Copinha 2023

A equipe que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior também teve mudanças na comissão técnica. Com a promoção de Marcos Valadares ao cargo de auxiliar do time profissional, Alison Henry assumiu o comando do Sub-20. A base do Ceará chega para a disputa da Copinha após figurar entre os quatro melhores times na Copa do Brasil da categoria.

Ao todo, 10 profissionais embarcarão para São Paulo, entre treinador, auxiliar, membros do departamento médico e do operacional e administrativo das categorias de base do Ceará.

Veja composição da comissão técnica do Alvinegro para a Copinha 2023

Técnico: Alisson Henry

Auxiliar Técnico: Rangel Rodrigues

Preparador de Goleiros: Willian Mardoch

Preparador Físico: Rafael Dias

Fisiologistas: Pedro Monteiro e Dener Martins

Analista de Desempenho: André Maranhão

Mordomo: Thesco

Supervisor de Futebol: Charles Maciel

Fisioterapeuta: Jonathan Furtado

Gerente de Futebol: Sandro Queiroz

