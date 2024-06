Ceará cria comissão para reforma de estatuto que pode permitir voto do sócio-torcedor

O Ceará anunciou nesta quinta-feira (20) a criação de uma comissão para elaborar a proposta de reforma do estatuto do clube para incluir o voto dos sócios-torcedores nas eleições para a Diretoria Executiva do Ceará.

Essa comissão será composta por cinco membros: os senhores Anacleto Figueiredo De Paula Pessoa Neto, Carlos César Sousa Cintra, Edgard Carlos De Oliveira, Pedro Jorge Medeiros e Raimundo Pinheiro Filho.

Legenda: Herbet Santos que reapresentar um novo estatuto para o clube Foto: Reprodução

Na última quarta-feira (19), João Paulo fez um pronunciamento oficial confirmando que dará entrada, em até 30 dias, a uma emenda ao atual estatuto do clube contemplando o voto do sócio-torcedor para as eleições da diretoria executiva.

O voto de sócios-torcedores era uma das pautas presentes no texto do novo estatuto do Ceará, que foi votado e rejeitado na última segunda-feira (17), em Assembleia Geral Extraordinária realizada em Carlos de Alencar Pinto, sede do clube.