Ceará contrata por empréstimo atacante Hélio Borges, ex-Remo

O Ceará oficializou a contratação do atacante Hélio Borges, de 21 anos. O contrato é de empréstimo junto ao Remo até o fim de 2021 com opção de compra.

Natural de Belém-PA, o jogador foi protagonista na campanha de acesso do clube à Série B do Brasileiro após 13 anos. Na sequência da carreira também defendeu o Azuriz no Campeonato Paranaense de 2021.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, registra as características de velocidade, drible e pode atuar pelos lados do campo. Com idade para integrar o Sub-23 do Alvinegro de Porangabuçu, atual campeão do Brasileirão de Aspirantes, Hélio pode ter chance no principal a depender da avaliação da comissão técnica.

Ficha técnica do atacante Hélio Borges

Nome: Hélio Cunha Borges (Hélio Borges).

Posição: Atacante.

Nascimento: 15/05/2000 (21 anos).

Naturalidade: Belém/PA.

Clubes: Clube do Remo/PA, Azuriz Futebol/PR e Ceará/CE.