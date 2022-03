Ceará conquista título inédito de Campeão Brasileiro de Seleções Estaduais no Futebol 7

O Ceará é Campeão Brasileiro de Seleções Estaduais. A Seleção disputou o título do Futebol de 7 com o Maranhão, na Arena Sesi Araças, em Vila Velha (ES). As duas equipes fizeram um duelo equilibrado, com emoção de final. O troféu inédito foi garantido nos pênaltis, após empate de 2 a 2 no tempo normal. Os times de Minas Gerais e Espírito Santo também participaram da competição que terminou neste domingo (27).

O Ceará encerrou a competição com três vitórias e uma derrota: 1 a 0 contra o Maranhão, 5 a 3 diante de Minas Gerais, derrota de 2 a 1 para o Espírito Santo e vitória por 2 a 1 nos pênaltis na final contra o Maranhão.

Além disso, a Seleção ganhou três dos quatro prêmios individuais do torneio. Roner (melhor jogador e artilheiro) e Igor Dutra (melhor treinador). Véi (MA) foi escolhido o melhor goleiro. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol 7.

O JOGO

No primeiro tempo, a Seleção Maranhense dominou as ações. O time comandado pelo técnico Carlos Maciel pressionou o adversário. Não demorou muito para que abrissem o placar. Léo Paraíba balançou a rede adversária.

A equipe cearense começou a reagir e melhorou na partida. Apesar de criar boas chances, acabou parada pelas ações do goleiro Véi. Mas a insistência deu certo. Leandrinho marcou e deixou tudo igual no placar.

Na volta do intervalo, os times aumentaram o ritmo de jogo. Com mais velocidade, o Ceará conseguiu se sobressair. Assim, o time sob o comando de Igor Dutra virou o marcador para 2 a 1 após tomar bola do adversário. A Seleção Maranhense não deixou barato. Léo Paraíba marcou e deixou tudo igual no último lance.

A decisão foi para os pênaltis (ou shoot-outs). Com bons goleiros de cada lado, quem se deu melhor foi a equipe cearense. O último foi cobrado pelo goleiro Esaú, que converteu e sagrou a Seleção campeã de forma inédita.

