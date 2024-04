Ceará conquista a terceira posição na 1ª Copa Nordeste de Beach Tennis

Composta por cerca de 40 atletas de diferentes regiões do Estado, a equipe cearense de Beach Tennis conquistou a terceira posição geral no quadro de medalhas ao término da 1ª Copa Nordeste da modalidade, realizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Os representantes cearenses disputaram a competição pela Federação de Beach Tennis do Ceará (FBTCEARÁ) e conquistaram resultados significativos em várias categorias da competição.

Dentre os atletas que se destacaram, Natállia Brilhante foi um dos grandes nomes, conquistando o título nas categorias mista e feminina sub-18, além de ser vice-campeã sub-18 por equipes. Outro destaque foi Sérgio Primo, que superou uma lesão para conquistar o título na categoria C por equipes e o terceiro lugar na categoria C Open.

Para o experiente atleta, o Ceará conseguiu alcançar uma posição de destaque em virtude da união da equipe.

“Foi uma experiência massa fazer parte da equipe cearense, que trouxe atletas de todo o estado. O companheirismo de todos, independente da categoria, e a vontade de fazer com que o Ceará chegasse o mais longe possível nesta competição foi o mais admirável. Vamos por mais sempre!”, disse.

Filipe Portela, Felipe Cartaxo, Leide Dayana, Dayane Oliveira, José Temporal, Bruno Cartaxo, Armando Gonçalves, Karina Ferraz, Luana Lima, Gabriel Marques, Raul Figueiredo, Renata Bessa, Larissa Araújo, Elane Braga, Idalya Lobo, Bruno Menezes, e Ruan Geverson também garantiram colocações expressivas em suas respectivas categorias.

Segue abaixo a lista completa dos atletas cearenses que conquistaram medalhas:

Categoria A:

Filipe Portela - 2º lugar

Felipe Cartaxo - 2º lugar

Leide Dayana - 2º lugar

Dayane Oliveira - 2º lugar

Categoria B:

José Temporal - 3º lugar

Bruno Cartaxo - 3º lugar

Armando Gonçalves - 3º lugar

Karina Ferraz - 3º lugar

Luana Lima - 3º lugar

Categoria C:

Gabriel Marques - 1º lugar

Raul Figueiredo - 1º lugar

Sérgio Primo - 1º lugar

Renata Bessa - 1º lugar

Larissa Araújo - 1º lugar

Categoria D:

Elane Braga - 2º lugar

Idalya Lobo - 2º lugar

Bruno Menezes - 2º lugar

Ruan Geverson - 2º lugar

Sub 18:

Natália - 1º lugar

Mima - 1º lugar

Sub 18 Mista:

Natália Brilhante e Marcos Araújo - 1º lugar

Categoria 30+:

Huang - 3º lugar

Thiago - 3º lugar

Jessica - 3º lugar

Taty - 3º lugar