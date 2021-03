Ceará confirma três casos de Covid-19 no elenco; confira

Na noite desta terça-feira (16), o Ceará informou que três atletas testaram positivo para Covid-19. O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Kelvyn e o volante Pedro Naressi apresentaram sintomas leves, estando assintomáticos, e estão sendo acompanhados pelo CESP (Centro de Saúde e Performance).

Os três atletas cumprirão o protocolo da CBF para assintomáticos, que determina retorno previsto após dez dias. São os primeiros casos de Covid-19 anunciados oficialmente pelo clube em 2021.

O boletim médico divulgado pelo clube também informou a situação clínica do atacante Vitor Jacaré, que saiu lesionado diante do Altos-PI. De acordo com a nota, o atleta sofreu uma lesão ligamentar (ligamento cruzado anterior do joelho direito) e será submetido a cirúrgia. Jacaré deverá ficar afastado dos gramados por aproximadamente oito meses.