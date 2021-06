Ceará confirma localização de mais uma pessoa desaparecida após campanha

A campanha “Um amor que une”, realizada pelo Ceará Sporting Club em parceria com a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que visa localizar pessoas desaparecidas, localizou nesta quarta-feira (9) mais uma pessoa desaparecida. É o segundo homem encontrado desde o início da campanha, no dia 02 de junho, dia do aniversário do Alvinegro, que marcou o duelo entre Fortaleza e Ceará pela Copa do Brasil.

Desta vez, o italiano Pietro Ricci, de 62 anos, que estava desaparecido desde o dia 14 de abril teve o seu paradeiro elucidado. A Polícia Civil trabalha, agora, para viabilizar o retorno de Pietro ao Rio de Janeiro, onde reside e tem familiares. Na última terça-feira (8), o Ceará Sporting Club confirmou o encontro de Walberland Vidal da Silva, de 32 anos.

Legenda: Campanha do Ceará Sporting Club para localizar desaparecidos Foto: Divulgação / Ceará SC

A parceria com o DHPP e Ceará seguirá durante todo o mês de junho. Para o diretor de Marketing e Comunicação do Alvinegro de Porangabuçu, Lavor Neto, a ação destaca à responsabilidade social do clube.

“Essa ação para o nosso clube visa à responsabilidade social, que é um dos valores que norteiam o nosso clube, e também para enaltecer o trabalho que a Polícia Civil do Estado do Ceará desenvolve na busca de pessoas desaparecidas. Com essa parceria, queremos colaborar para minimizar a dor que várias famílias têm, queremos diminuir esse drama”.

O próximo compromisso do Ceará é o Clássico-Rei na quinta-feira (10), às 21h30, pela Copa do Brasil. O duelo será eliminatório e define classificação às oitavas de final. Após empate de 1 a 1 na ida, uma nova igualdade deixa a decisão aos pênaltis.