Ceará confirma compra de 50% dos direitos do zagueiro David Ricardo

Em meio a um processo de reformulação na equipe, o Ceará confirmou a compra de 50% dos direitos ecônomicos do zagueiro David Ricardo. O atleta pertencia ao Fluminense-PI e tinha contrato de empréstimo com o Vozão. Após ganhar destaque na reta final do Brasileirão, o clube negociou sua permanência definitiva por mais três temporadas.

Segundo o GE, a venda foi confirmada pelo presidente de honra do clube piauiense, João Vicente Claudino. O valor acordado foi de R$ 400 mil, que será pago em duas parcelas. As equipes ainda podem negociar futuramente uma extensão do contrato inicial de três anos.

David Ricardo se reapresentou junto da equipe alvinegra em Porangabuçu no dia 16 de dezembro. Durante a temporada de 2022, ele entrou em campo pelo Ceará em quatro oportunidades, pelo Campeonato Brasileiro, como titular e jogando os 90 minutos.

