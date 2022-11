Ceará comunica saída do auxiliar Juca Antonello em comum acordo

O Ceará comunicou neste sábado (26) a saída do auxiliar Juca Antonello em comum acordo. O profissional, de 43 anos, comandou o Alvinegro de Porangabuçu na reta final da Série A, sendo rebaixado à Série B.

Juca Antonello chegou ao Ceará em fevereiro de 2021 para comandar a categoria Sub-17. Logo depois, assumiu o Sub-20 e conduziu a equipe na Copinha. À frente das categorias de base do clube, conquistou o Campeonato Cearense e terminou o Brasileirão Sub-20 na 16ª colocação, alavancando o desempenho alvinegro no certame nacional. No ano anterior, o time terminou na 20ª posição.

Em junho, Juca Antonello foi promovido ao posto de auxiliar técnico do time profissional e integrou a comissão de Marquinhos Santos. Na reta final da Série A, foi efetivado como treinador.

Atualmente, a comissão técnica do Ceará é composta por: Gustavo Morínigo (treinador), Diosnel Burgos (auxiliar técnico) e PC Gusmão (coordenador técnico).

Rumo ao Athletico-PR

Juca Antonello deixa o Ceará para assumir a categoria Sub-20 do Athletico-PR em 2023. No clube paranaense, o treinador deve comandar a equipe nas competições estaduais e nacionais.

