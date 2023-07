Ceará comunica saída de treinador da equipe de futebol feminino

David Lopes não é mais o técnico da equipe feminina do Ceará. O anúncio foi feito pelo clube no início da tarde desta quinta-feira (6). O departamento de futebol feminino agradeceu ao profissional pelos serviços prestados e desejou sucesso na carreira.

David era treinador das categorias de base do Ceará e esteve à frente da categoria Sub-14 até o início de 2023. Em março deste ano, David Lopes foi confirmado como o novo treinador da equipe feminina do Ceará para a temporada 2023.

O treinador esteve à frente da equipe feminina do Ceará a partir da segunda rodada da Série A1 do Brasileirão. Na competição, o Vovô acabou rebaixado, terminando na lanterna (16ª colocação), com apenas um ponto conquistado em 15 rodadas.

Ainda de acordo com o comunicado publicado pela assessoria de comunicação do Ceará, a diretoria de esportes do clube já está trabalhando na busca por um novo nome para ocupar a vaga deixada por David Lopes.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.