Ceará completa 107 vivendo o melhor momento de sua história

O Ceará completa hoje 107 anos de história rejuvenescido e cada vez mais pronto para os desafios compatíveis com o seu crescimento. Não é exagero afirmar que o Alvinegro aniversaria vivendo o seu melhor momento da história e poucos clubes brasileiros podem se orgulhar disso. Hoje o Vozão é um clube que alia resultados expressivos em campo e uma administração louvável fora dele, com as finanças controladas, permitindo investimentos inimagináveis há duas décadas.

Consolidado pelo quarto ano na Série A do Campeonato Brasileiro, Alvinegro mudou patamar e forma de atuação no mercado. Hoje o Vozão tem o maior orçamento de sua história, receita estimada de R$ 151,9 milhões, o maior valor na história do futebol cearense. As despesas totais foram orçadas em R$ 140 milhões, sendo R$ 100,5 milhões dedicados ao futebol profissional.

Sem dúvida é um salto que começou a ser trilhado ainda em 2008, quando o clube se organizou para quitar as dívidas trabalhistas, em 147 ações contra o clube. Após catalogar as pendências, foram iniciadas as negociações para sanar o débito milionário de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), e a dívida fiscal foi equacionada em 2014, ano do centenário do clube.

E sete anos depois, o clube mantém esta austeridade financeira, mesmo em um ano de pandemia. O Ceará, na análise da Sports Value, é o clube mais eficiente do Brasil. Somente gasta o que arrecada, mantém controle do endividamento e vai muito bem nas competições.

Segundo o balanço de 2020, as dívidas do clube foram de R$ 27 milhões. O índice endividamento/receita criada pela Sports Value é de apenas 0,26, também o menor do Brasil.

E mesmo em um ano de pandemia, o Ceará registrou superávit de R$ 377 mil; Foi o sexto consecutivo do clube no "verde".

Momento

Ou seja, o Ceará é um clube organizado fora de campo, e em campo tem um futuro promissor. Em 2020 o clube fez uma das maiores temporadas de sua história, com o título invicto do Nordeste e o 11º lugar na Série A com 52 pontos em sua melhor campanha da história dos pontos corridos, garantindo vaga na Sul-Americana.

Legenda: Ceará foi campeão invicto da Copa do Nordeste 2020 de forma incontestável Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Em 2021, o clube se organizou para disputar todos os títulos, mas a maratona pesou, com o clube sendo vice da Copa do Nordeste, do Estadual e foi eliminado na 1ªFase da Sul-Americana. Na competição continental, fez uma campanha segura, fez seus primeiros jogos fora do País, mas foi eliminado na última rodada em 2º lugar com 9 pontos. Foi só a primeira vez, com a torcida sentindo gosto de jogar uma competição tão importante.

O próximo passo é mais uma grande campanha na Série A, batendo o recorde de cinco anos seguidos em pontos corridos e quem sabe sonhar com uma vaga na Libertadores.

Construção

Mas para chegar a este patamar, o Ceará precisou consolidar ao longo de décadas um clube lutador, do povo, com conquistas e ídolos que contruíram uma identidade vencedora.

Nós 107 anos de existência, o Ceará teve muitos craques que viraram ídolos eternos. São tantos que citá-los certamente seria injusto. Mesmo assim, podemos destacar, Pintado, Ivan Roriz, Artur, Zé Eduardo, Da Costa, Hélio Carrasco, Tiquinho (autor do gol do tetra) Edmar, Mitotônio, Sérgio Alves, Mota, Magno Alves e Vina, os mais recentes e o maior de todos, o pernambucano Gildo Fernandes de Oliveira.

Legenda: O Ceará teve grandes ídolos ao longo dos 107 anos de história, e o mais recente deles é Vina, que comandou o título da Copa do Nordeste de 2020 e a grande campanha na Série A, a melhor do clube em pontos corridos Foto: THIAGO GADELHA

Desde o pentacampeonato estadual de 1915-1919, as glórias foram se multiplicando junto com uma torcida apaixonada. O tri de 1961-1963, a semifinal da Taça Brasil de 1964 após ser campeão do zonal do Nordeste, a conquista histórica do Norte-Nordeste em 1969, e a gloriosa década de 70, com 6 títulos em 10 anos, sendo o tetra em 1975-1978, consolidaram um clube vencedor, com assim como as participações na Série A.

Na década de 80 foram cinco títulos estaduais e uma grande campanha na Série A de 1985 (7º lugar), solidificando terreno para a fértil decada de 90. Foram sete títulos estaduais, sendo mais um tetra (1996-1999), além de campanhas marcantes na Copa do Brasil, destaque para o vice-campeonato de 1994, em final controversa contra o Grêmio, com o Vovô claramente prejudicado em Porto Alegre.

Os anos 2000 foram de mais dificuldades financeiras e ausência na Série A, mas em 2009, o Vovô já trilhava o caminho da boa gestão financeira, dando um salto com o acesso, o 12º lugar na Série A e a vaga na Sul-Americana para 2011. O brilho da semifinal da Copa do Brasil de 2011 foi apagado com a queda para a Série B, mas o tetra estadual (2011-2014), o título do Nordeste invicto em 2015 e o acesso para a Série A em 2017 foram a porta de entrada para o agora, que sem dúvida é promissor e cercado de ansiedade pela torcida alvinegra.

Programação

O Ceará preparou uma programação especial para comemorar seus 107 anos..

Além de entrar em campo em um Clássico-Rei histórico, o primeiro na Copa do Brasil, às 19 horas, pela manhã, o Alvinegro realizará as tradicionais alvoradas de fogos e missa.

Os fogos de artifício serão soltos a partir das 6h, na própria sede do Vozão. Já a missa, celebrada pelo padre Rodrigo Castro e participação musical de Márcio Campos, terá início às 9 horas. Toda a cerimônia será transmitida na Vozão TV.