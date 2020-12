Ceará começa "decisão do acesso" contra o Botafogo pelo Brasileiro Feminino A2

Botafogo e Ceará iniciam, neste domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos, o duelo de 180 minutos que valerá não apenas a vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Femino - Série A2, mas o acesso para a elite brasileira.

As equipes chegam para o duelo com boas campanhas. O Ceará está invicto na competição, tendo liderado com folga o seu grupo na primeira fase de disputa. Foram 13 pontos somados em apenas 5 jogos (4V 1E). Nas oitavas de final, as alvinegras conseguiram grande resultado contra o Sport, fora de casa, por 5 a 0, praticamente selando a classificação. Na segunda partida, o empate em 2 a 2 garantiu a passagem de fase.

O técnico da equipe, o ex-artilheiro Sérgio Alves, garantiu que a preocupação primária da equipe cearense é o acesso. As outras partidas que definirão os próximos adversários, não são o foco.

"À respeito do nosso jogo é um jogo independente. Nem precisamos, nem estamos preocupados com resultados dos demais jogos. Vamos ter dois jogos contra o Botafogo e nesses dois jogos temos que ter dois resultados positivos para que possamos assegurar nosso acesso. Independente dos outros resultados, não vai influenciar nos jogos. Estamos preparados para esse primeiro jogo lá no Rio, são dois jogos. Vamos procurar nesse primeiro jogo e retornar com o resultado positivo, disse.

Legenda: Técnico Sérgio Alves confia na força do elenco Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC

Sérgio Alves também fez uma comparação com a preparação da equipe no ano passado, quando chegou ao clube com apenas 15 dias para o início da competição. Hoje, o "carrasco alvinegro" garante que o time tem mais força, a partir de novas jogadoras, como a artilheira Michelle.

"O ponto positivo diferente do ano passado para esse ano é que o ano passado, eu fui pego de surpresa pelo convite de assumir o futebol feminino e eu tive 15 dias para me adaptar ao futebol feminino, para conhecer o grupo, para conhecer cada atleta que estava no grupo naquela oportunidade. Isso com certeza foi um ponto que não conseguimos o nosso objetivo. Dessa vez é diferente, porque já estou a 1 ano e cinco meses à frente do futebol feminino, já com uma experiência melhor. Hoje nós temos um grupo bem mais qualificado que tinhamos no ano passado. Fortalecemos ainda esse grupo com a chegada de 4 atletas que chegaram a pouco mais de um mês, e essas atletas vieram para somar, estão correspondendo dentro de campo. Hoje nós temos um grupo forte em todos os aspectos e um clube bem mais experiente no campeonato brasileiro. Isso vai ser fundamental principalmente para esse primeiro jogo do Rio".

Fogão em boa campanha

O Botafogo também chega com boa campanha. A equipe da estrela solitária foi a primeira colocada em seu grupo na primeira fase, com uma campanha de três vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, o time da Estrela Solitária passou com folga pelo Foz Cataratas (PR). Foram duas vitórias, a primeira por 1 a 0, fora de casa, e a segunda por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

Para a lateral Hadri, que marcou na última vitória do clube contra o Faz, os confrontos contra o Ceará são os principais da temporada. "É o jogo principal para gente, é o nosso objetivo do ano (o acesso)", disse Hadri.