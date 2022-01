Ceará começa a pré-temporada neste sábado (8); confira elenco atual do Vovô

O Ceará tem reapresentação marcada para a tarde deste sábado (8), no CT de Porangabuçu, para iniciar a preparação da temporada de 2022. A equipe alvinegra fez o seu último jogo pela Série A no dia 8 de dezembro e retorna aos trabalhos após 29 dias de descanso.

Os atletas realizarão exames físicos e cardiológicos, além de serem analisados pelo setor de fisioterapia do clube. O protocolo contra Covid-19 também está mantido e todo o elenco será testado antes de iniciar as atividades.

A primeira atividade em campo deve ocorrer às 16h. Até o momento o Ceará já conta com seis reforços para a temporada, são eles: o lateral esquerdo Victor Luís, os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba e os volantes Richard e Richardson. Léo Rafael e Marcos Victor, vice-campeões do Brasileirão de Aspirantes 2021, também foram incorporados ao elenco principal.

Legenda: Novas contratações do Ceará, Iury Castilho e Richard já se encontram na capital Foto: Reprodução/Instagram

CONFIRA O ELENCO ATUAL DO VOVÔ:

O Ceará vai disputar cinco competições ao longo da temporada: Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Cearense. No site oficial, o clube conta com 33 jogadores no momento.

Goleiros:

André Luiz

João Ricardo

Richard

Vinícius Machado

Zagueiros:

Gabriel Larcerda

Luiz Otávio

Marcos Victor

Messias

Laterais-direitos:

Buiú

Igor

Michel Macedo

Nino Paraíba

Laterais-esquerdos:

Bruno Pacheco

Kelvyn

Victor Luís

Volantes:

Fernando Sobral

Geovane

Marlon

Richard

Richardson

William Oliveira

Willian Oliveira (permanece no site oficial, mesmo em negociação com o Cruzeiro)

Meias:

Léo Rafael

Lima

Vina

Atacantes:

Cléber

Erick

Gabriel Santos

Iury Castilho

Jacaré

Jael

Mendoza

Wendson