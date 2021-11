Ceará comanda Seleção do Cartola FC com presença de Vina e mais três representantes; veja pontos

O Ceará liderou a seleção da 33ª rodada da Série A no Cartola FC, o fantasy game da Rede Globo. Com a goleada no Clássico-Rei, o Vovô garantiu quatro representantes para o time de maiores pontuadores: os meias Vina e Lima, o atacante Mendoza e o técnico Tiago Nunes.

Assim, dos 12 escolhidos, 33,3% do total eram do time alvinegro. O jogador com mais pontos somados foi Vina, com 19.50. Em campo, marcou duas vezes na vitória por 4x0 na Arena Castelão. Lima fez 13,70 pontos, enquanto Mendoza conseguiu 15,50 e Tiago Nunes ostentou 9,05.

O restante da seleção é: João Paulo (Santos - 12p), Vitor Mendes (Juventude - 18,4p), Sabino (Sport - 9p), Igor Vinícius (São Paulo - 9,8p), Marlon (América-MG - 12,7p), Rodinei (Flamengo - 9,8p), Jhonata Robert (Grêmio - 10,5p), Ferreira (Grêmio - 14,8p) e Luciano (São Paulo - 15,3p).

Ao longo do Brasileirão, foi a terceira vez que Vina rompeu a barreira dos 10 pontos no Cartola FC. Em grande fase, é o artilheiro e o líder de assistências do Ceará na atual edição do Brasileirão.

Legenda: A seleção do Cartola FC teve a maioria de representantes do Ceará na 33ª rodada Foto: reprodução / Cartola FC