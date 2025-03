Ceará chega com dez jogos invictos para semana decisiva

O Ceará, com a vitória que sacramentou a classificação do time para a final do Campeonato Cearense, chegou ao décimo jogo sem perder. A sequência invicta, além de comprovar o bom momento que vive o time, representa algo que o Vovô não conseguia desde 2023, quando era comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morígnio e atingiu essa mesma marca no início da temporada daquele ano.

Os jogos da temporada de 2025 começaram contra o time do Tirol em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense (18/01). Desde lá, o Alvinegro foi a campo em 12 jogos sendo sete partidas pelo Estadual, quatro pela Copa do Nordeste - a rodada contra o Bahia foi adiada e está com a data a definir devido à equipe baiana ter tido que participar da fase da Pré-Libertadores - e um pela Copa do Brasil, no qual se classificou com a vitória sobre o Sergipe na primeira fase do torneio.

Dos 12 jogos disputados, o Ceará teve somente uma derrota, contra o Náutico nos Aflitos, 22/01, em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Desde o revés, o Vovô não perdeu mais e segue 100% no Campeonato Cearense, inclusive, vencendo o Clássico-Rei em duelo que vai ser repetido nas finais do Estadual. Além disso, foi superior contra CSA-AL e América-RN e empatou contra o Confiança-SE, todas as partidas válidas pela Copa do Nordeste.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS DEZ ÚLTIMOS JOGOS DO CEARÁ:

Ferroviário 1 x 2 Ceará

Ceará 1 x 0 Iguatu

Ceará 5 x 0 Barbalha

Ceará 1 x 0 CSA-AL

Fortaleza 1 x 2 Ceará

Ceará 1 x 1 Confiança-SE

Sergipe 0 x 2 Ceará

Maracanã 0 x 3 Ceará

Ceará 1 x 0 América-RN

Ceará 4 x 0 Maracanã

O Alvinegro vai ter essa semana como o ponto mais alto da temporada até aqui com o jogo único eliminatório na quarta (12), pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Confiança, às 21h30, na Arena Castelão. Além disso, no sábado (15), enfrenta o Fortaleza na primeira decisão da final do Campeonato Cearense, às 15h30, também na Arena Castelão. O aspecto da fase atual do time é um dos fatores da confiança por parte do elenco e da torcida para esses dois confrontos-chave visando alcançar os objetivos do clube no ano: ser bicampeão cearense e avançar, no mínimo, até as oitavas de final da Copa do Brasil.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto