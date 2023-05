Ceará Cast: assista análise da conquista do Vozão na Copa do Nordeste e o futuro na Série B

Entrou no ar nesta quinta-feira (4), o primeiro episódio do Ceará Cast, o programa em formato de videocast e podcast que terá o Ceará Sporting Club como assunto principal. O episódio desta semana analisou a conquista do Vozão na Copa do Nordeste e o futuro do time de Eduardo Barroca na Série B.

ACOMPANHE O CEARÁ CAST

No primeiro programa, Samuel Conrado recebeu a participação do gerente de Esporte do Sistema Verdes Mares, Gustavo de Negreiros, e do editor do Jogada do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto.

Com ideia de detalhar temas que envolvam os times cearenses, Ceará Cast e Fortaleza Cast irão trazer torcedores, dirigentes, jornalistas e personagens para aprofundar cada assunto. Os episódios estarão no YouTube da Verdinha e nas principais plataformas de podcast.

PRODUÇÃO DOS VIDEOCASTS

O formato audiovisual ressalta o debate sobre temas diversos e pontuais sobre cada agremiação. Os jornalistas Samuel Conrado e Marta Negreiros, comandam o Ceará Cast e Fortaleza Cast, respectivamente.

O primeiro capítulo do videocast tricolor entrará no ar na próxima semana, com os bastidores dos objetivos do clube na temporada.