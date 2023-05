Ceará busca quebrar tabu de nunca ter vencido o Vitória na Série B na era de pontos corridos

O Ceará não possui um bom retrospecto quando o assunto é enfrentar o Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em seis jogos disputados entre os dois rivais nordestinos na segunda divisão do futebol brasileiro na era dos pontos corridos, o Vovô nunca conseguiu vencer o Rubro-Negro Baiano.

Nesta quarta-feira (10), o Ceará buscará quebrar o tabu diante do Vitória. As duas equipes entram em campo às 19h no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar uma partida atrasada da quarta rodada da Série B do Brasileirão.

CEARÁ X VITÓRIA PELA SÉRIE B NA ERA DOS PONTOS CORRIDOS

26/05/2007: Ceará 0 x 3 Vitória

01/09/2007: Vitória 2 x 2 Ceará

24/08/2012: Ceará 1 x 3 Vitória

24/11/2012: Vitória 1 x 1 Ceará

08/08/2015: Ceará 1 x 2 Vitória

14/11/2015: Vitória 1 x 0 Ceará

Neste recorte, são quatro vitórias do Vitória e dois empates. Nas três partidas disputadas pelo Ceará como mandante, a equipe foi derrotada em todas. Destaca-se o fato de que no confronto desta quarta-feira (10), o Vovô não poderá contar com a presença de seu torcedor, tendo em vista a punição recebida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Apesar da desvantagem alvinegra nos confrontos com o Vitória na Série B do Brasileirão, o retrospecto geral do duelo entre as duas equipes é marcado pelo equilíbrio.

CEARÁ X VITÓRIA: HISTÓRICO COMPLETO

39 jogos

13 vitórias do Ceará

13 empates

13 vitórias do Vitória

O Ceará tem vantagem sobre o Vitória no retrospecto geral de jogos entre as duas equipes disputados tendo o Ceará como mandante. Neste recorte, foram 18 jogos entre as duas equipes, com oito vitórias do Ceará.

CEARÁ COMO MANDANTE CONTRA O VITÓRIA

18 jogos

8 vitórias do Ceará

5 empates

5 vitórias do Vitória

O Ceará ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, somando quatro pontos em quatro rodadas. No último jogo, a equipe empatou em 0 a 0 com a Ponte Preta, jogando fora de casa. Já o Vitória ocupa a segunda colocação, com 100% de aproveitamento em quatro rodadas. A equipe venceu o Botafogo-SP por 3 a 0 na última rodada.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.